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İstanbul'da deniz ulaşımına engel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

IHA9 Ocak 2024 Salı 09:52 - Güncelleme:
İstanbul'da deniz ulaşımına engel
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferler iptal edildi. İstanbul Liman Başkanlığı kararıyla Şehir Hatlarında bazı seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı ve diğer seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler ise şu şekilde:

- 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

- 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

- 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

- 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

- 16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

- 19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 19:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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