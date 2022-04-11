İstanbul'da hissedilen deprem!

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre; 5.2 büyüklüğündeki deprem, Zonguldak'ın 114 kilometre kuzeybatısında 2 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan ölçümlerde ise depremin boyutunun 4.5 olarak ölçüldüğü bildirildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise , depremin Karadeniz'in Ereğli açıklarında saat 20:38'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun." dedi.
Vali Yerlikaya: Deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem Zonguldak Açıkları Etkilerini araştırıyoruz." dedi.