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Güncel

İstanbul'da hissedilen deprem!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'da ve çevre illerden de hissedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur.' dedi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 20:47 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 21:19
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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre; 5.2 büyüklüğündeki deprem, Zonguldak'ın 114 kilometre kuzeybatısında 2 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan ölçümlerde ise depremin boyutunun 4.5 olarak ölçüldüğü bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise , depremin Karadeniz'in Ereğli açıklarında saat 20:38'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

BAKAN KURUM: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun." dedi.

VALİ YERLİKAYA: OLMUSUZ BİR DURUM YOKTUR

Vali Yerlikaya: Deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur.

KEREM KINIK: ETKİLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem Zonguldak Açıkları Etkilerini araştırıyoruz." dedi.

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