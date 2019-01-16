İstanbul'da düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce İstanbul'un bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda şüphelilerden bazıları yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.
Gözaltına alınan bu kişiler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Zanlılara ait adreslerde aramaların sürdüğü operasyonun içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.
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