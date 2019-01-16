İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4524
  • 6,2172
  • 226.022
  • 93.173
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce İstanbul'un bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda şüphelilerden bazıları yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişiler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlılara ait adreslerde aramaların sürdüğü operasyonun içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Başkan adayının bozkurt işareti Akşener´i kahkahaya boğdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin'in Cibuti'deki askeri üssü ABD'yi korkuttu

Çin'in Cibuti'deki askeri üssü ABD'yi korkuttu

FETÖ'cü Batmaz'ın kardeşinin cezası belli oldu

FETÖ'cü Batmaz'ın kardeşinin cezası belli oldu

İran'dan dikkat çeken mesaj: Bu onların hakkıdır

İran'dan dikkat çeken mesaj: Bu onların hakkıdır

Başkan Erdoğan 23 Ocak'ta Rusya'ya gidiyor

Başkan Erdoğan 23 Ocak'ta Rusya'ya gidiyor

'İran kıtalararası güdümlü füzenin peşinde'

'İran kıtalararası güdümlü füzenin peşinde'

Bakan Akar tek tek inceledi: Roketatarla poz verdi

Bakan Akar tek tek inceledi: Roketatarla poz verdi

Dünya'ya 146 ışık yılı uzaklıkta 'ilginç' keşif

Dünya'ya 146 ışık yılı uzaklıkta 'ilginç' keşif

Ordusunu 21,5 milyar dolara 'donatacak'

Ordusunu 21,5 milyar dolara 'donatacak'
 

POPÜLER HABERLER

Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

Gece yenildiğinde faydalı olan besinler

Gece yenildiğinde faydalı olan besinler

Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA