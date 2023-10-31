İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2023 Salı / 16 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2641
  • EURO
    30,0332
  • ALTIN
    1812.98
  • BIST100
    7712.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da feci İETT kazası: Otobüs park halindeki minibüse çarptı
Güncel

İstanbul'da feci İETT kazası: Otobüs park halindeki minibüse çarptı

Ataşehir'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsü kontrolden çıkarak emniyet şeridinde bulunan park halindeki minibüse çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

31 Ekim 2023 Salı 03:23 - Güncelleme:
İstanbul'da feci İETT kazası: Otobüs park halindeki minibüse çarptı
ABONE OL

Olay saat 01.15 sularında TEM Otoyolu Ataşehir mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 HO 2921 plakalı İETT otobüsü, içerisine 34 FDZ 256 plakalı motosikletin yüklendiği 34 AZ 9485 plakalı minibüse arkadan çarptı. Motosikletin arıza yaptığı için minibüse yüklendiği öğrenildi.

Kaza sonucu minibüs sürücüsü Cemalettin Akpınar ve motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Ergenç yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu sonucu TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı otoyolda tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekipleri kaza nedeniyle yola dağılan araçların cam kırıklarını tazyikli suyla temizlerken karayolları ekipleri yolda kumlama çalışması yaptı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.