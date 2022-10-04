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Güncel

İstanbul'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı

Üsküdar'da, FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim yapılanmasını yeniden kurmaya çalıştığı ve örgütle bağlantısı olmayan bir kişinin adına açılan ancak tüm çalışanlarının örgüt mensubu olduğu dershaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

DHA4 Ekim 2022 Salı 08:27 - Güncelleme:
İstanbul'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da faaliyet gösteren bir dershanede FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasının yeniden canlandırmaya çalışıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren organize polisi, dershanenin işletmecisinin örgütle bir bağlantısını tespit edemedi. Ancak organize polisi dershaneyi araştırmaya devam etti. Yapılan incelemelerde, dershanede eğitim veren öğretmenlerin örgütle bağlantılı oldukları, dershanede işe alınan öğretmenlerin referans sistemiyle alındığı ve örgütle bağlantısı olmayan kişilerin çalıştırılmadığı belirlendi. Polis, bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığınca verilen kararın ardından dershanede görev yapan 40 kişiye operasyon düzenledi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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