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İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonda 43 tutuklama

İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin aralarında muvazzaf asker ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 43 şüpheli tutuklandı.

AA10 Eylül 2020 Perşembe 13:31 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 13:41
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında muvazzaf asker ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 43 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla 'örgüt imamı' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerin de bulunduğu toplam 123 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ve jandarma ortaklığıyla düzenlenen iki ayrı operasyonda, 109 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olduğu için işlem yapılmazken, 12 şüpheliye adreslerinde ulaşılamadı. Bu şüpheliler hakkında ayrıca nöbetçi hakimlikçe yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerden 42'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında muvazzaf asker ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 43'ü nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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