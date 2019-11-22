17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7064
  • 6,3178
  • 269.62
  • 107446
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul’da film gibi dolandırıcılık olayı

İzmir’de yaşayan bir vatandaşı telefonla arayarak kendini bankacı olarak tanıtan 6 şüpheli, Kağıthane’deki bir bankadan vatandaşın üzerine 94 bin 500 lira kredi çekti. Bankaya giderek paraları çeken şahıslardan biri fazla pay almak için diğer 2 suç ortağı tarafından polis süsü verilerek kaçırıldı. Dolandırıcıların birbirini dolandırdığı olayda polis ekipleri şahısları 24 saat geçmeden yakaladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 şahıstan biri, İzmir’de yaşayan İsmail U.’yu arayarak kendilerini bankacı olarak tanıttı. İsmail U.’ya, “Hesaplarınıza para aktarımı yapacağız, banka aidatlarının ücretini geri vereceğiz” diyen şahıslar, banka bilgilerini aldıkları adamın adına 94 bin 500 lira kredi çekti. Şahıslar ardından sabah saatlerinde parayı çekmek için bankaya gitti. Ancak dolandırıcılardan biri paraları alıp kaçmak için 2 suç ortağıyla beraber plan yaptı.
 
Dolandırıcılar suç ortaklarını dolandırdı
 
Paranın tamamını alarak 3’ü arasında bölüştürmek isteyen şahıs, diğer 2 arkadaşına bankaya gidip parayı çektikten sonra kendinize polis süsü vererek beni kaçırın dedi. Planı kabul eden diğer 2 dolandırıcı, şahıs bankadan çıktıktan sonra çakarlı otomobildeki şahıslardan biri onu sözde kaçırıyormuş gibi zorla araca bindirdi. Dışarıda bekleyen ve plandan haberi olmayan diğer 3 dolandırıcı ise ne olduğunu anlamayarak aracın peşinden koştu.
 
Polis kaçırma anonsundan yola çıkıp 24 saat geçmeden yakaladı
 
Olayın ardından vatandaşların “adam kaçırıldı” ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yapılan fiziki ve kamera takibi sonucunda olayın telefon dolandırıcılığı olduğu tespit edildi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 şüpheli Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’ndeki evlerinde, 1’i ise Sarıyer Armutlu Mahallesi’nde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler ifadeleri alınarak sorgulandı. Diğer 2 arkadaşıyla plan yaparak diğerlerini dolandıran Berk E. ise suçunu itiraf etti.
 
Dolandırıldıklarını polis merkezinde öğrendiler
 
Öte yandan emniyete götürülen 6 şüpheliden plan dışı bırakılan 3 şahıs, suç ortakları tarafından dolandırıldıklarını polis merkezinde öğrendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Berk E, Enes O.F, Hasan Ö, Civan E, D.D.S ve İsmail Can Ş. adliyeye sevk edildi. Mağdur İsmail U.’nun hesabındaki 20 bin liraya ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bloke konuldu.

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Defacto

Defacto

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı

Halkbank’ta reddi hakim talebi

Halkbank’ta reddi hakim talebi

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

121 yıllık fotoğraftaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü

121 yıllık fotoğraftaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü

Gürültücü ördeğe desibel ölçümü 

Gürültücü ördeğe desibel ölçümü 

Hapishanden 1 milyon dolar daha çarptı!

Hapishanden 1 milyon dolar daha çarptı!
 

POPÜLER HABERLER

Bakanlık bu görüntülerle duyurdu: Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü başladı

Bakanlık bu görüntülerle duyurdu: Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü başladı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD'nin yeni nesil silahları ve askeri araçları

ABD'nin yeni nesil silahları ve askeri araçları

Adliye önünde ortalık karıştı! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde ortalık karıştı! Ölü ve yaralılar var

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA