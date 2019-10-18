İstanbul'da ''Gaybubet Evi'' operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü polisleri FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari olarak aranan kişilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı. TEM ve İstihbarat ekipleri, FETÖ/PDY'nin 8 'gaybubet evine' dün akşam düzenlenen eş zamanlı operasyonda farklı soruşturmalarda aranması olan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

BARTIN İMAMI YAKALANDI

Şüphelilerden M.Y.'nin örgütte üst düzey yönetici olarak Bartın il imamı olduğu, İ.K.'nın Bartın Ulus ilçe imamı olduğu belirlendi. Yapılan operasyon kapsamında FETÖ elebaşının yazdığı kitap, farklı zarflar içinde 2 bin 130 lira, 888 Dolar ve örgütsel materyaller ele geçirildi.