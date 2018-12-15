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İstanbul'da gerçekleştirilen gasp operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İstanbul’da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişileri gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çok sayıda şüphelinin elde ettikleri haksız kazancı bankalardan çektikten kısa süre sonra kendilerini polis olarak tanıtan bir şebeke tarafından gasbedildiğini belirledi.

Ekipler, söz konusu gasp olaylarını 5'i özel harekat polisi 9 kişinin yaptığını ortaya çıkardı.

Soruşturma kapsamında, kentte bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü polis memuru 5 kişi tutuklanırken, 1 polis memuru adli kontrol şartıyla, 1’i polis memuru 3 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şüphelilerin ise farklı bir soruşturma kapsamında ifadeleri alındı. 

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