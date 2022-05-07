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İstanbul'da göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama

İstanbul'un 7 ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan eş zamanlı uygulamada 232 düzensiz göçmen yakalandı.

AA7 Mayıs 2022 Cumartesi 21:38 - Güncelleme:
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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy'de eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ile 7 ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteğiyle söz konusu ilçelerin sahil, iskele ve meydanlarında gerçekleştirilen denetimlerde 35'i Suriye, 122'si Afganistan, 9'u Pakistan, 14'ü Özbekistan ve 52'si diğer ülkelerden olmak üzere 232 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Ayrıca, farklı 5 ilçe emniyet müdürlüğünün bölgelerinde münferit olarak yaptıkları kontrollerde de 46'sı Afganistan, 5'i Suriye ve 6'sı Pakistanlı olmak üzere 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Böylece 1-7 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 3 bin 210'a yükseldi.

Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

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