İstanbul'da haftanın ilk günü mesai bitimiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

Avrupa yakasında D-100 Karayolu Zincirlikuyu-Beylikdüzü yönünde yoğun trafik yaşanırken ters yönde ise trafik Ataköy kavşağı ile Vatan Caddesi kavşağı arasında akıcı seyrediyor. D-100 Karayolu'nda Avcılar'dan Beylikdüzü'ne kadarki bölgede araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu geçişinde bağlantı yolları ve köprü üzerinde trafik yoğunluğu devam ediyor.

Basın Ekspres ve Hadımköy Yolu caddeleri, Mahmutbey kavşağı ve bağlı yollarda da yoğunluk yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden TEM O6 bağlantı yolu arasında trafik, her iki yönde oldukça yoğun seyrediyor.

Sahil yolunda Yedikule mevkisinden Anadolu yakası yönünde Avrasya Tüneli girişine kadar yoğunluk gözlenirken diğer yönde Kazlıçeşme-Ataköy arasında yoğunluk yaşanıyor.

Bakırköy sahil yolunda lokal yoğunluk görülürken, D-100 bağlantı yollarında ise trafik yoğun seyrediyor.

Anadolu Yakası D-100 Karayolu'nda Uzunçayır ile Bostancı arasında yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu Ümraniye bölgesi ve TEM Acıbadem bağlantısından Çamlıca gişelerine kadar olan bölgede araçlar güçlükle ilerliyor.

Şile Yolu Ümraniye istikameti ve Nevzat Demir Tesisleri arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk bulunuyor.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.25 itibarıyla yüzde 72 olarak ölçüldü.