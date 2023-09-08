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Güncel

İstanbul'da hasta ile hekim arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin inceleme başlatıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hasta ve hekim arasında yaşandığı iddia edilen şiddet olayı ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

AA8 Eylül 2023 Cuma 20:45 - Güncelleme:
İstanbul'da hasta ile hekim arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin inceleme başlatıldı
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İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetin toplumsal olarak kabul edilemeyeceğini belirtti.

Doktor ile hasta arasında çok mahrem ve özel bir alan bulunduğunu, bunu ayırmak gerektiğini kaydeden Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık çalışanları anlamında gerçekten çok şanslı ve özverili bir toplum olduğunu, bunu Kovid-19 salgınında dünyaya gösterdiklerini aktardı.

Prof. Dr. Memişoğlu, sağlık çalışanının topluma, toplumun sağlık çalışanına saygısını kaybettirmemek gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çünkü çok hassas bir alan. Tabii üzücü olaylar, bizler şiddetin ne hasta ne çalışan ne toplumsal anlamda hiçbir türlüsünün olmasını kabullenemeyiz. Biz sağlıkçılar hastayı iyi yapmak, tedavi etmek için çabalıyoruz. O nedenle bu tür olayların olmasını arzu etmiyoruz. Hem doktor hem hasta aynı taraftayız. Araştıracağız, sonucunda da kamuoyunu bilgilendiririz."

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