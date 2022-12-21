İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2022 Çarşamba / 28 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6703
  • EURO
    19,8587
  • ALTIN
    1089.86
  • BIST100
    5467.88
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da kaçak elektronik sigara operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Güncel

İstanbul'da kaçak elektronik sigara operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen kaçak elektronik sigara operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA21 Aralık 2022 Çarşamba 10:10 - Güncelleme:
İstanbul'da kaçak elektronik sigara operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kaçak elektronik sigara ve ürünlerinin konulduğu belirlenen Fatih, Tuzla, Esenler, Zeytinburnu, Beşiktaş, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde faaliyet gösteren 10 adres, depo ve iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda 9 milyon 961 bin lira değerinde olduğu belirtilen 16 bin 346 elektronik sigara, elektronik sigara aparatı ve likiti ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.