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  • İstanbul'da kaldırımda araç kullanan şoföre ceza! Trafikten menedildi
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İstanbul'da kaldırımda araç kullanan şoföre ceza! Trafikten menedildi

Esenyurt'ta, kaldırımdan giderek yayaların hayatını tehlikeye atan servis şoförüne, 3 bin 265 lira para cezası kesildi.

DHA18 Haziran 2022 Cumartesi 14:18 - Güncelleme:
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Hadımköy Yolu Caddesi Beylikdüzü istikametinde 16 Haziran Perşembe akşam saatlerinde trafikten kaçmak isteyen bir servis şoförü, aracıyla kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımdan yürüyen bir kişi, "Burası kaldırım. Yola iner misin?" diye tepki göstererek araca yol vermedi. Bunun üzerine aracından inen servis şoförü 'sana ne' diyerek vatandaşın üzerine yürüdü. İkili arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Ardından aracına binen servis şoförü kaldırımdan ilerleyerek uzaklaştı.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, servis şoförü Kara Salik K.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Şoföre farklı suçlardan 3 bin 265 lira para cezası kesilirken, 34 LUG 151 plakalı servis trafikten menedildi.

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