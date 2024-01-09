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Sıcaklık 10 derce birden düştü... İstanbul'da kar yağışı başladı

Yılın ilk karı İstanbul Beylikdüzü'nde etkili olmaya başladı. Park halinde olan araçların üzeri kar tuttu. İstanbul'da sıcaklık, İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgası ile 10 derece düştü.

AJANSLAR9 Ocak 2024 Salı 11:37 - Güncelleme:
Sıcaklık 10 derce birden düştü... İstanbul'da kar yağışı başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor. Kentte sıcaklıkların düşmesiyle beraber yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülmeye başladı. Yılın ilk karı etkili olurken, park halinde bazı araçların üzerinin kar tutuğu görüldü.

Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor. Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.

YURT GENELİ BU HAFTA BOYUNCA YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİNDE KALACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, "Bütün hafta boyunca yurdumuz yağışlı sistemin etkisinde kalacak ama daha çok Doğu Anadolu'da uzun süreli kalmasını bekliyoruz. Yurdun batı kesimlerinde sadece 2 gün etkili olacak." dedi.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Ankara'da bugün ve çarşamba günü sağanak görüleceğini belirten Şahbaz, "Salı(bugün) günü yağmurlu, çarşamba günü karla karışık yağmurlu hava bekliyoruz. Şehrin yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinde kar yağışı görülecek. Ancak perşembe günü yağış beklentimiz yok." dedi.

İstanbul'da yarın ve çarşamba günü sağanağın etkili olacağını bildiren Şahbaz, özellikle çarşamba günü Çatalca gibi yüksek kesimlerde karla karışık sağanak görülebileceğini ancak bunun hayatı olumsuz etkilemeyeceğini vurguladı.

İzmir'de de yarın ve çarşamba günü sağanak görüleceğini dile getiren Şahbaz, "Yağışlar salı günü gök gürültülü ve yerel kuvvetli olabilirken çarşamba günü sağanak olacak. Perşembe günü İzmir'de yağış beklentimiz yok." dedi.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, önümüzdeki 24 saat Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde hissedilir miktarda (6-12 derece) azalması bekleniyor.

Rüzgar: Rüzgarın genellikle kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette; Marmara ve zamanla Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu 11

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