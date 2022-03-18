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İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

AA18 Mart 2022 Cuma 21:31 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 21:32
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Kar yağışıyla beraber kent beyaza büründü. Yer yer etkisini artırarak sağanak şeklinde görülen yağışa karşı Karayolları ekiplerinin yol temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde yolları kaplayan kar ve etkili yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Ekiplerin karla mücadele araçları, küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Anadolu Yakası'nın büyük bölümünde şimşekli kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda da yer yer etkili kar yağışı görülüyor. Mecidiyeköy'de karla kaplanan yolların kayganlaşması nedeniyle zaman zaman hem vatandaşlar hem de sürücüler ilerlemekte güçlük çekebiliyor.

Eseryurt'ta da karla kaplanan yolda araçlar güçlükle ilerliyor. Etkili kar yağışı nedeniyle köprülerde de zaman zaman görüş mesafesi düşüyor.

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