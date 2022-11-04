İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2022 Cuma / 10 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6293
  • EURO
    18,2389
  • ALTIN
    981.19
  • BIST100
    4105.46
Güncel

İstanbul'da kaza: Motosiklet sürücüsü öldü

Tuzla'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

AA4 Kasım 2022 Cuma 06:47 - Güncelleme:
İstanbul'da kaza: Motosiklet sürücüsü öldü
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halindeki Mustafa D'nin kullandığı 34 EDD 268 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Sürücü, devrilmenin etkisiyle savrularak kaldırıma çarptı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Mustafa D'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Olay yerine gelen Mustafa D'nin yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü.

Cenaze, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.