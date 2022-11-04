İstanbul'da kaza: Motosiklet sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halindeki Mustafa D'nin kullandığı 34 EDD 268 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Sürücü, devrilmenin etkisiyle savrularak kaldırıma çarptı.



Olay yerine gelen polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Mustafa D'nin hayatını kaybettiği belirledi.



Olay yerine gelen Mustafa D'nin yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü.

Cenaze, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

