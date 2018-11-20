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İstanbul'da Köprüler ve Galata Kulesi maviye büründü

Galata Kulesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mavi renkte ışıklandırıldı.

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Galata Kulesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mavi renkte ışıklandırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler’de (BM) kabul gören ve Eylül 1990’da sözleşmeyi imzalayan ülkelerde yürürlüğe giren BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yıl dönümü, o tarihten itibaren Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Türkiye de 14 Eylül 1990'da sözleşmeyi imzaladı ve sözleşme Aralık 1994’te TBMM’de onaylanarak yürürlüğe girdi.

Birçok ülkede çocukların sorunlarına ilişkin kamuoyu oluşturmak amacıyla kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, Türkiye’de farklı mekanlar BM UNICEF öncülüğünde mavi ile aydınlatılıyor.

Bu kapsamda İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Galata Kulesi mavi renklere büründü.

Galata Kulesi’nin aydınlatma çalışması, İBB Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü tarafından yapıldı. Akşam saatlerinde başlayan mavi ışıklı aydınlatma, sabah güneş doğuncaya kadar devam edecek.

Tarihi kule ile köprülerin mavi ışıkla aydınlatılması, çocuk haklarına dikkat çekmesinin yanı sıra, İstanbul’da farklı bir görsel estetik oluşturdu.

Fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar, mavi renkteki Galata Kulesi ve köprülerin fotoğraflarını çekti.

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