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İETT otobüsünün çarptığı aydınlatma direği otomobilin üzerine düştü

Bahçelievler'de yoldan çıkan İETT otobüsü, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği Ataköy Köprüsü üzerinde hareket halindeki otomobilin üzerine düştü. Kazada, İETT otobüsü ve otomobilde hasar oluştu.

IHA22 Ekim 2023 Pazar 10:11 - Güncelleme:
İETT otobüsünün çarptığı aydınlatma direği otomobilin üzerine düştü
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Bahçelievler'de direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, demir bariyerlere aşıp aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği Ataköy Köprüsü üzerinde hareket halindeki otomobilin üzerine düştü. Direğin yola devrilmesiyle köprü iki yönlü olarak trafiğe kapanırken kazada İETT şoförü hafif yaralandı. İETT otobüsünde yolcu olmaması büyük bir faciadan dönülmesine neden oldu.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Bahçelievler Ataköy köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ataköy Köprüsü üzerinde hareket halinde olan Hakan Öztürk himayesindeki İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Demir bariyerleri aşan otobüs aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs dururken aydınlatma direği yola devrildi.

'AYDINLATMA DİREĞİ SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ'

iETT otobüsünün çarptığı aydınlatma direği, köprü üzerinde seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan kazada İETT otobüsünün boş olması büyük bir faciadan dönülmesine neden olurken otomobildeki sürücü ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kazada Otobüs şoförü Hakan Öztürk hafif şekilde yaralandı. İETT otobüsü ve otomobilde maddi hasar meydana gelirken Ataköy Köprüsü iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin otobüsü ve aydınlatma direğini kaldırma çalışmaları sürüyor.

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