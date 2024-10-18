Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan, İstanbul'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü.

Görüşmede, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alındı.

TÜRKİYE TÜM İMKANLARINI KULLANACAK

Bakan Fidan, Gazze'de yaşanan insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için Türkiye'nin diplomasinin tüm imkanlarını kullanacağını ifade etti.

'Soykırım şebekesinin tetikçisi' Haddi aşan paylaşıma sert tepki Görüşmede ayrıca, esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durum ele alındı.

Toplantıda, Filistinliler arası uzlaşı süreci de değerlendirilirken Bakan Fidan, sonrasında Mısır'ın ev sahipliğinde Kahire'de düzenlenen toplantıyı takdirle karşıladığını belirtti.

Fidan, görüşme vesilesiyle,Hamas yetkililerine, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin taziyelerini de iletti.