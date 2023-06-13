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İstanbul'da kurban satışları başladı

İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki pazarlara getirilen kurbanlık hayvanların satışına başlandı.

AA13 Haziran 2023 Salı 16:36 - Güncelleme:
İstanbul'da kurban satışları başladı
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kente girişine izin verilen kurbanlıklar pazarlara ulaşmaya başladı.

Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde kurulan 120 çadırlık kurban pazarına da küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere toplam 7 bin kurbanlık getirildi.

Satıcılar tarafından çeşitli illerden getirilen kurbanlıklara vatandaşlar ilk günden ilgi göstermeye başladı.

Pazarda büyükbaş kurbanlıklar 50 ila 150 bin lira arasında satışa sunulurken küçükbaş kurbanlıklar ise 7 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Pazarlıkların ardından kurbanlıklarını satın alan vatandaşlara kesimhaneden sıra numaraları dağıtılıyor. Pazarlara getirilen kurbanlıklar İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından da denetleniyor.

Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Tibet Bayhan, AA muhabirine, kurbanlıkların beslendikleri illerden kente gelmeden önce kan tahlillerinin yapıldığını söyledi.

Gerekli sağlık raporu, pasaportları ve yol izinleriyle beraber getirilen hayvanların kurban pazarı girişlerinde kontrol edildiğini kaydeden Bayhan, hayvanların beslenmesi ve araçlardan indirilip yerleştirilmesi konusunda gerekli desteği verdiklerini anlattı.

Bayhan, kurbanlıkların kesildiği yerlerde asgari teknik ve hijyen şartlarının sağlanmasına ve ehil kasaplar tarafından usulüne uygun kesilmesine çalıştıklarını ifade etti.

Vatandaşların kesim için Kurban Bayramı'nın birinci gününe yığılmamaları gerektiğine dikkati çeken Bayhan, sağlıklı şekilde kesim yapılabilmesi için vatandaşların bayramın diğer günlerine de randevu alabileceğini dile getirdi.

Bayhan, kurbanlık alacak vatandaşların bazı noktalara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurbanlıkların kulak küpesinin olup olmadığına, hayvanın genel durumuna ve sağlık durumuna bakılması gerekiyor. Vatandaşlar, hayvanın kurban olabilecek yaşta olup olmadığı, kesilebilecek kadar randımanlı olup olmadığı, üzerinde herhangi bir hastalık belirtisinin olup olmadığına dikkat etmeliler. Bir kurbanlığın tüylerinin parlak, dış görünüşlerinin canlı, dört ayak üzerinde durabilen, vücut üzerinde herhangi bir yara, bere bulunmayan, büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını, küçükbaş hayvanlarda da 1 yaşını geçmiş olmalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Hayvanların kulak, boynuz ve kuyruk gibi bölümlerinin sağlam olması önemli."

Kurbanlık bakmaya gelen Ali Tellioğlu, geçen sene 55-60 bin liraya aldıkları kurbanlıkların bu yıl 140 bin liraya kadar çıktığını ifade etti.

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