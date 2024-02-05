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  • İstanbul'da motosikletlilerin yol verme kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
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İstanbul'da motosikletlilerin yol verme kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da, karşılıklı gelen motosiklet sürücüleri arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada, 17 yaşındaki Y.Y. bıçakla Muhammet Oral (23)' a saldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oral tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA5 Şubat 2024 Pazartesi 09:09 - Güncelleme:
İstanbul'da motosikletlilerin yol verme kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
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Olay, 3 Şubat Cumartesi günü Muratpaşa Mahallesi'nde saat 23.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile seyir halindeki Muhammed Oral (23) ve arkadaşı S.A.(26) karşı yönden gelen başka motosikletli iki kişiyle tartıştı. Tartışma bir süre sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada 17 yaşındaki Y.Y. yanında getirdiği bıçak ile Oral'a saldırdı. Oral aldığı bıçak darbeleri sonucu yere yığılırken, Y.Y. ile beraberinde kavgaya karışan arkadaşları R.U.(19) ile K.A.(16) motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Oral tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüpheliler kısa sürede yakalandı. Muhammet Oral'ı öldürdüğü tespit edilen Y.Y.(17) ve darbeden R.U.(19) ile K.A.(16)'nın emniyette işlemleri sürüyor. Y.Y.'nin olayda kullandığı motosikletin saklanmasında yardımcı olduğu belirlenen L.K.(45) ve Ö.D.(15), de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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