Güncel

İstanbul'da okul saati kararı... Valilik duyurdu

İstanbul Valiliği, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu.

AA5 Eylül 2025 Cuma 12:15 - Güncelleme:
İstanbul'da okul saati kararı... Valilik duyurdu
İstanbul Valiliği, eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 8 Eylül Pazartesi günü kentte bulunan resmi özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatlerinde yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül Pazartesi günü başlayacağı anımsatıldı.

Kentte 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin ders başı yapacağı, ilk gün itibarıyla 17 bin servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağının değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 8 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Bakan Tekin, İstanbul'da okullarda pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim verileceğini açıkladı.

Bakan Tekin'den okullara "zorunlu bağış" uyarısı: Gereğini yaparız

