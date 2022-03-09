İstanbul'da okullar tatil mi? Valilikten İstanbul'da kar tatili açıklaması

9 Mart 2022 Çarşamba 13:37 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 13:37

İstanbul'da okullar tatil mi? sorusunun cevabı, öğrenciler ve velileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Meteoroloji, İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışının beklendiğini bildirdi. İstanbul Valiliği, beklenen kar yağışıyla ilgili alınan kararları açıkladı. Peki İstanbul'da kar tatili olacak mı? Perşembe okul tatil mi? İşte valilikten yapılan açıklama

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, beklenen kar yağışıyla ilgili bugün bir dizi karar aldı. Kararlar arasında İstanbul'da okullarda eğitime ara verilmesi de yer aldı.

İstanbul Valiliği, 'Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan tahmin raporları ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle...' diyerek yaptığı duyuruda 14.03.2022 Pazartesi gününe kadar okullara ara verildiği duyurdu.

AFAD UYARDI!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nden (AFAD) yapılan açıklamada "Perşembe gününden itibaren, İstanbul'da kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

KAR YAĞIŞI İÇİN İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KARARLAR

İstanbul Valiliği, otogarlar, üniversiteler ve motokuryeler için de önemli kararlar aldı. İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*10.03.2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14.03.2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

*Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14.03.2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.

*İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14.03.2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

*Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10.03.2022 Perşembe ve 11.03.2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına,

*Esenler-Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına,

*Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon ve tırların ilimize girişlerinin 09.03.2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına

*İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 09.03.2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,

*Motokuryeler, motor ve scooterlann 09.03.2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar vermiştir.

İBB'DEN RAYLI ULAŞIM SAATLERİNE DÜZENLEME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metro, füniküler ve tramvay hatlarında bazı seferler saat 02.00'ye kadar uzattı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.