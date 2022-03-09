İstanbul'da Aybar kar fırtınası kaç gün sürecek? İstanbul 15 günlük hava durumu

9 Mart 2022 Çarşamba 15:16 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 15:16

Meteoroloji, İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışının beklendiğini bildirdi. Özellikle perşembe ve cuma günleri İstanbul'da yoğun kar yağışı görülecek. Peki yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da Aybar kar fırtınası kaç gün sürecek? İşte Meteoroloji'nin uyarıları ve İstanbul 15 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yarından itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA AYBAR KAR FIRTINASI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da Aybar kar fırtınasının; soğuk hava, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar ile birlikte gelecek hafta başına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Aybar kar fırtınası İstanbul dahil yurdun birçok şehrinde hakim olacak.

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya çevrelerindeki yoğun kar yağışı geçişlerinde zaman zaman şimşek ve gök gürültüsü hadiseleri de görülecek.

Aybar kar fırtınası ile hafta ortasında tüm yurdu kar ve soğuk hava etkisi altına alacak. Sibirya kökenli olan Aybar kar fırtınası heybetli, görkemli anlamına geliyor.

İSTANBUL 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da Aybar kar fırtınası olarak adlandırılan kar yağışının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 santimetre kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 santimetre üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nden (AFAD) yapılan açıklamada "Perşembe gününden itibaren, İstanbul'da kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, beklenen kar yağışıyla ilgili karar yayımladı. Alınan karar doğrultusunda okullarda eğitime ara verilmesi de yer aldı.

İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİNE KAR DÜZENLEMESİ

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba günü M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

THY'DEN SEFER IPTALLERI

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da yarın beklenen hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 185 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 114'ü iç hat, 71'i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edilmiştir. Seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir" denildi.