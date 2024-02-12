İstanbul'da okullardaki kitap sayısının 13 milyona çıkarılması hedefleniyor

İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Ben Okuyorum İstanbul Okuyor" projesinin tanıtımı yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'ndaki etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, valilik olarak eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Başlattıkları "İstanbul Öğrenci Meclisleri" projesiyle öğrencilerin sosyal hayata aktif katılımlarını da önemsediklerini belirten Gül, "Bu projenin yanı sıra 'Spor Şehri İstanbul' projemizle her okulumuzda spor kulübü kurdurduk. Aynı branşta hangi malzemeye ihtiyacı varsa onu temin ettik. 'Enstrümansız Okul Kalmasın' projesiyle de ilk etapta 200 okulumuza müzik sınıfı, diğerlerine de eksik olan enstrümanları temin edeceğiz." diye konuştu.

"Ben Okuyorum İstanbul Okuyor" projesindeki hedeflere değinen Gül, şöyle devam etti:

"İstanbul genelinde okullarımızdaki kitap sayısı yaklaşık 6.5 milyon, bunun üzerine 6.5 milyon kitap daha eklemek istiyoruz. Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı iki katına çıkmış olacak. Bununla birlikte öğretmen, öğrenci ve velilerin her akşam 21.30'da kitap okunduğu, bilgisayarların, telefonların kapatıldığı bir şehir olsun istiyoruz."

Vali Gül, çocukların akademik başarısının yanı sıra sosyal becerilerinin geliştirilmesinin de önemli olduğunu kaydetti.

Yürütülen birçok projeyle birlikte bu amaca ulaşmayı hedeflediklerini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Biz özgüveni ve muhakeme gücü yüksek öğrenciler, çocuklar, gençler yetiştirmek istiyoruz. Bunun akademik başarıya katkısı olacağı şüphesiz. Bundan daha önemlisi biz sosyal alanda bir restorasyon yapmak istiyoruz. Bağımlılığın ortadan kalktığı, suça daha az bulaşan, kitapla daha çok vakit geçiren, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz."

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise eğitimin okul ile ev arasındaki güçlü bir bağla sağlamlaşacağını belirterek, "Ev ortamıyla okulda öğretilenlerin bütünleşmesi, okulda öğretilen bilginin hayatta davranışa ve eyleme dönüşmesi de aileyle kalıcı hale geleceğinden bu çalışmayı desteklemek çok önemli." ifadesini kullandı.

İstanbul Valiliği iş birliğiyle başlatılan projenin eğitim alanında önemli kazanımları olacağını kaydeden Yentür, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 6.5 milyon kitabın okullarda öğrencilerle buluşacak olması son derece önemli. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği bu projeyle çocuklarımızın kalemle, kağıtla buluşması, düşünce, duygu, anı ve şiirlerle, hikayelerle onları cesaretlendirmemiz, yüreklendirmemiz bu çağda onlara kalıcı öğrenme, davranış değişikliği gerçekleştirecek. Okuma tutkusunun yaşam boyu bir eyleme dönüşmesi bizim en önemli amacımızdır."

- "Ben Okuyorum İstanbul Okuyor" projesi

Program kapsamında İstanbul'un dört bir yanından programa katılan 1000'den fazla öğretmen de projeyle ilgili tecrübe ve önerilerini sunma fırsatı buldu.

Proje kapsamında İl Kitap Komisyonu oluşturulup yayınevlerinden gelen kitap listeleri taranarak, seviyelere ayrılıp oluşturulan "Tavsiye Kitap Listesi" okullarla paylaşıldı.

Aynı zamanda proje kapsamında velilerin de dahil edileceği okuma saatleri, İstanbul kütüphanelerine geziler, yazar buluşmaları ve yarışmalar düzenlenmesi planlandı.

Projeyle birlikte İstanbul'daki okullardaki kitap sayısının 13 milyona ulaşması hedefleniyor.