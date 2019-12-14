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İstanbul'da otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

  • AA
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Ali K. (30) yönetimindeki 34 BST 918 plakalı otomobil, Topkapı Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Korkulukların yerinden çıkmasıyla otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Araç içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan alt geçit, aracın çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

Öte yandan kaza yapan aracın içerisinde alkol şişeleri görüldü.

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