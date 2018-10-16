İstanbul'da pet şişeyle akbil doldurma dönemi başladı

İBB tarafından geri dönüşüme katkı projesi kapsamında pet şişe ve alüminyum kutu karşılığında İstanbulkartlara para yükleyen akıllı geri dönüşüm konteynerinin ilki İTÜ Ayazağa durağında hizmete açıldı.

KARTA BELLİ BİR MİKTAR PARA YÜKLENECEK

İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) tarafından geri dönüşüme katkı kapsamında hayata geçirilen ve yaygınlaşması umulan projeyle, pet şişe ve alüminyum içecek kutusu atan her İstanbulkart kullanıcısının kartına belirli miktar para ödenecek.

Tarifeler şu şekilde belirlendi:

— 0.33 litrelik 10 gramlık pet şişeye 2 kuruş, 0.5 litrelik pet şişeye 3 kuruş, 1 litrelik pet şişeye 6 kuruş, 1.5 litrelik pet şişeye 9 kuruş,

— 0.33 litrelik alüminyum içecek kutusuna 7 kuruş, 0.5 litrelik alüminyum içecek kutusuna ise 9 kuruş.

TEK GEÇİŞ HAKKI

Buna göre tek geçiş hakkı (2.60 TL) için geri dönüşüme kazandırılmaması gerekenler şöyle:

— 130 adet 0.33 litrelik pet şişe,

— 86 adet 0.5 litrelik pet şişe,

— 43 adet 1 litrelik pet şişe,

— 28 adet 1.5 litrelik pet şişe,

— 37 adet 0.33 litrelik alüminyum kutu,

— 28 adet 0.5 litrelik alüminyum kutu.

Dolayısıyla bir defalık akbil kullanımı için en az 28 adet atığın geri dönüşüme kazandırılması gerekiyor.

(Hürriyet)