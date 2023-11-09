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İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü PKK üyelerine yardımcı olduğu belirlenen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 09:13 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalarında, terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG sorumlularıyla irtibatlı olan, örgüt mensuplarının metropollerdeki eylem arayışları kapsamında barınma, saklanmalarına yardımcı olan, Avrupa'daki PKK/KCK'lı şüphelilerle irtibatlı olan, örgüt mensuplarına para aktarımı ile yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçiş yapacak örgüt mensuplarına yardımcı olan şüphelilerin kentte olduğunu belirledi.

Adres ve kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ile yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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