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İstanbul'da PKK operasyonu

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nin gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösteren ve Yunanistan'dan eylem amacıyla gönderilen örgüt üyelerinin sınır geçişlerini organize ettikleri iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

DHA27 Mart 2024 Çarşamba 10:32 - Güncelleme:
İstanbul'da PKK operasyonu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketine(DGH) yönelik soruşturma yürütülüyor. DGH içinde faaliyet gösteren illegal sokak eylemleri yapabilecekleri ve yönlendirebilecekleri değerlendirilen, Yunanistan'dan eylem amacı ile gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize ettikleri tespit edilen 11 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

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