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İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen teröristlerle PKK/KCK adına kırsal alana eleman aktaran kişilerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. 11 ilçede, 19 farklı adrese yapılan baskında tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

IHA10 Mayıs 2023 Çarşamba 09:25 - Güncelleme:
İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapmış olduğu geniş çaplı istihbari çalışmada, geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen teröristlerle PKK/KCK adına kırsal alana eleman aktaran kişilerin İstanbul'a geldiği tespit edildi. Daha önce yapılan operasyonlarda yakalanan örgüt üyelerinin üzerinden çıkan dijitallerden yola çıkan istihbarat polisi, PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği dönemde çekildiği değerlendirilen fotoğrafları mercek altına aldı. Örgüt mensuplarından elde edilen dijital materyallerde sicil bilgileri tespit edilen şahıslar ile hakkında PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktaran ve "milis", "işbirlikçi" faaliyetlerini sürdüren 16 kişi belirlendi. Elde edilen bilgi ve belgeler İstanbul Terörle Mücadele Şubesine aktarıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında İstanbul'da oldukları tespit edilen örgüt üyelerinin yakalanması için bu sabah yapılan ortak operasyonda 16 şüpheli yakalandı. İl genelinde 11 ilçede 19 ayrı adrese özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 milimetre çapında 1 tabanca ve dijital materyaller elde edildi.

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