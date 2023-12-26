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  • İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu! 11 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu! 11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Aralık 2023 Salı 10:07 - Güncelleme:
İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu! 11 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 17 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un 10 ilçesinde 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

  • PKK operasyonu
  • terör gözaltıları
  • İstanbul operasyonu

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