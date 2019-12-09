13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7987
  • 6,418
  • 271.932
  • 108391
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da, polise rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı

Fatih ilçesinde, polis ekiplerine rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta Nişanca Mahallesi'nde bir adresin randevuevi olarak kullanıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Adresi takibe alan ekipler, evden çıkan A.Ö. ve M.K'yi durdurdu. Şüpheliler, adrese 200 lira karşılığında fuhuş amaçlı gittiklerini itiraf etti.

Burada çalıştırıldığı belirlenen Azerbaycan uyruklu Z.H'yi telefonla arayan ve kendisini "Ebru" olarak tanıtan şüpheli, eve giden görevli memurlara 10 bin lira verilerek şüphelilerin bırakılmasını talep etti.

Aracı olduğu belirlenen bu kişiyle telefonla görüşen polis, rüşvete ikna olmuş gibi davranarak Yedikule Mahallesi'ndeki buluşma noktasına gitti. Burada kendisini "Ebru"nun gönderdiğini söyleyen Celal Y. ile parayı verdiğini ifade ettiği Mehmet E. gözaltına alındı.

Celal Y. ve Mehmet E, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, "fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama ile görevli memura rüşvet verme" suçlarından tutuklandı.

Polisin kendisini "Ebru" olarak tanıtan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Rusya´da füzelerin komuta merkezi test edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Gül açıkladı: Yeni eylem planını hazırlıyoruz

Bakan Gül açıkladı: Yeni eylem planını hazırlıyoruz

Bakanlık duyurdu! Fransa'ya sınır dışı edildiler

Bakanlık duyurdu! Fransa'ya sınır dışı edildiler

İş arayana 1.150 TL yardım: İşte aranan şartlar

İş arayana 1.150 TL yardım: İşte aranan şartlar

Ağır darbe: Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Ağır darbe: Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Merkez'den 'YTL' uyarısı: Yıl sonunda dolacak

Merkez'den 'YTL' uyarısı: Yıl sonunda dolacak

Dikkat! Tombik balıklarını palamut diye satıyorlar!

Dikkat! Tombik balıklarını palamut diye satıyorlar!

Aldığı adada kozmik devlet kurdu

Aldığı adada kozmik devlet kurdu
 

POPÜLER HABERLER

Celal Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir!

Celal Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir!

Amanos Dağları'nın kahramanları zorlu kış şartlarına hazır

Amanos Dağları'nın kahramanları zorlu kış şartlarına hazır

Dersleri 'Bakkal Amca' ile işliyor

Dersleri 'Bakkal Amca' ile işliyor

2019'un en çok petrol rezervine sahip olan ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

2019'un en çok petrol rezervine sahip olan ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA