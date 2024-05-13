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  • İstanbul'da polislere saldıran 4 şüpheli etkisiz hale getirildi
Güncel

İstanbul'da polislere saldıran 4 şüpheli etkisiz hale getirildi

Küçükçekmece'de, genel asayiş uygulamasında polise saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 21:39 - Güncelleme:
İstanbul'da polislere saldıran 4 şüpheli etkisiz hale getirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesi ekipleri, İstiklal Caddesi'ndeki genel asayiş denetiminde, şüphe üzerine 14 KJ 146 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Araçtan inen B.G, C.K, U.K. ve S.G. üst aramaları yapılacağı esnada polise direnmeye başladı. Bu sırada B.G, polis memuru S.A'nın burnuna yumruk attı. Yaşanan arbedede C.K. de diğer polis memuru O.B'nin belindeki şarjörü alarak vurmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu 4 şüpheli etkisiz hale getirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 9 suç kaydı bulunduğu, ikisinin ise asker kaçağı olduğu belirlendi.

Yaşanan arbede, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası ile bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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