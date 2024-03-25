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İstanbul'da sağanak

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan lodosun ardından bazı ilçelerde sağanak yağış başladı.

AA25 Mart 2024 Pazartesi 13:15 - Güncelleme:
İstanbul'da sağanak
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İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Kentin Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Şişli, Sultangazi ve Fatih'te kısa süreli sağanak etkili oldu.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde vatandaşlar duraklara, iş yeri girişlerine ve binaların korunaklı yerlerine sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı. Ayrıca, sürücüler de yağıştan dolayı yavaş ilerleyebildi.

Anadolu Yakası'nda, Pendik, Çekmeköy ile Ümraniye'de de gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu.

Kentin bazı bölgelerinde yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul Valiliği, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunmuştu.

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