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  • İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 65'ye çıktı
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İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 65'ye çıktı

İstanbul genelinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Kent genelindeki trafik yoğunluğu, sağanak ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle akşam saatlerine rağmen yüzde 65'ye ulaştı.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 19:13 - Güncelleme:
İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 65'ye çıktı
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Beyoğlu Keçicipiri Mahallesi Gazi Sokak'taki bir ağaç, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yanındaki binanın üzerine doğru devrildi.

İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Avcılar Firuzköy Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yer alan bir otoparktaki ağaç da şiddetli rüzgardan dolayı park halindeki araçların üzerine devrildi. Bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Şişli Abidei Hürriyet Caddesi'nde de rüzgar nedeniyle bir inşaattan metal parçalar yola düştü. İtfaiye ekipleri, güvenlik şeridi çekerek inşaatın çevresinde önlem aldı.

- TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65'YE ÇIKTI

Kent genelindeki trafik yoğunluğu, sağanak ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle akşam saatlerine rağmen yüzde 65'e ulaştı.

Avrupa Yakası'nda Hasdal mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Şişli'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Yenibosna, Sefaköy ve Avcılar'da Edirne yönüne doğru yoğunluk yaşanıyor.

Beşiktaş'ta stadyum ve çevresindeki sahil yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu oluştuğu gözleniyor.

Ataşehir'de E-80 Otoyolu ve Çamlıca Gişeler'de trafik ağır ilerlerken, yağış nedeniyle bazı yollarda su birikmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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