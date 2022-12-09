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İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 25 bin 538 sahte ilaç ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

AA9 Aralık 2022 Cuma 10:50 - Güncelleme:
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: Gözaltılar var
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilaç üretim ve satışının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı.

Piyasada çok yüksek fiyatlarda satışa sunulan kanser ve hormon ilaçlarının bir grup tarafından sahte kimyevi tozlarla imal edilip sahte etiket, bandrol ve hologram kullanılarak kutulandığını belirleyen ekipler, ilaçların üretildiği yerleşim alanlarındaki apartman ve dairelerde depolandığı tespit etti.

Sahte ilaçların, halk sağlığı hiçe sayılarak Türkiye ve başka ülkelerde piyasaya sürülmesi için hazırlık yapıldığını belirleyen ekipler, Fatih, Zeytinburnu ve Bahçelievler'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, sahte 25 bin 538 ilaç ve farklı firmalara ait 6 bin 750 boş ilaç kutusu, 1400 ilaç etiketi ile sahte ilaç yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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