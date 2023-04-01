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İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

İstanbul'da düzenlenen sahte ilaç operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 10:25 - Güncelleme:
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç organizasyonlarının önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamında yasa dışı yollarla ülkeye getirilen sahte ürünlerin piyasaya sürülerek haksız kazanç sağlandığını tespit eden ekipler, ocak-mart aylarında Fatih, Pendik, Bakırköy ve Zeytinburnu'nda belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 137 bin 540 cinsel gücü artırıcı gıda, 21 bin 280 cinsel gücü artırıcı ilaç ile 22 bin 778 kanser, şeker, kan pıhtılaşması ve şizofreni ilacı ele geçirildi.

Zanlılar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

  • sahte ilaç operasyonu
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