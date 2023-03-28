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İstanbul'da salı ve çarşamba günlerine dikkat! Valilikten yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, bugün ve yarın için vatandaşları uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına konusunda açıklama yapan Valilik, bölgede zirai don olaylarının da beklendiğini duyurdu.

28 Mart 2023 Salı 13:18 - Güncelleme:
İstanbul'da salı ve çarşamba günlerine dikkat! Valilikten yağış ve fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Bölgemizin 28 Mart 2023 Salı günü balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; Salı günü İstanbul ve bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şekline olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın, Salı ve Çarşamba günleri kuzeyli yönlerden olmak üzere kuvvetli, Salı günü yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Soğuk hava, yer yer etkili yağışlar ile kuvvetli rüzgâr ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı, meteorolojik rapor ve uyarılar dikkatle takip edilmelidir.

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