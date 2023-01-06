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İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu

İstanbul'da, bilişim yoluyla işlenen suçlara yönelik yapılan operasyonda, dolandırıcılıktan haklarında mahkumiyet kararı bulunan ve sürekli yer değiştirerek izlerini kaybettiren 15 kişi yakalandı. Operasyon, Siber Polisince gerçekleştirildi.

AA6 Ocak 2023 Cuma 10:02 - Güncelleme:
İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim suçlarıyla işlenen ve çoğunluğu dolandırıcılıktan aranması bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar sonucu sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 15 zanlının yerini tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık" suçundan 11, "bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık" suçundan ise 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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