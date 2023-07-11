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Güncel

İstanbul'da silahlı saldırı düzenlendi! 1 kişi öldü

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA11 Temmuz 2023 Salı 06:00 - Güncelleme:
İstanbul'da silahlı saldırı düzenlendi! 1 kişi öldü
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Alınan bilgiye göre, Pınartepe Mahallesi Sahil Yolu Caddesi'nde M.M. (19) ile arkadaşına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Şüpheliler otomobille olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri M.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ismi öğrenilemeyen yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

M.M'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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