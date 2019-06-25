30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7762
  • 6,5784
  • 265.058
  • 95.873
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da ''sınav jokerleri''ne polis baskını: 9 gözaltı

Kartal'da 'Joker' olarak adlandırılan ve para karşılığında başkalarının yerine Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girdikleri iddia edilen şüphelilerle bu kişileri yerlerine sınava gönderdikleri belirlenen sürücü adaylarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartal Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki bir lisede gerçekleştirilecek Motorlu Taşıtlar Sınavı'na başka kişilere ait kimlik belgeleriyle girecek şüphelilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu, "Joker” olarak tabir edilen ve aldıkları ücret karşılığında başkasına ait kimlikler ile sınava girdikleri tespit edilen, Murat G. (40), Rıdvan G. (29), Musa K. (36), Murat G. (27) ve İremnur G. (21) yakalandı.

Çalışmaların devamında şüphelilere para karşılığında kendi yerlerine sınava gönderdikleri belirlenen kişilerin adres bilgilerine de ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda Adil D. (50), Ayhan K. (46), Şaban D. (51) ve Handan Ç'yi (30) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüphelilerden "joker" oldukları iddia edilen Murat G. (40), Rıdvan G. ile başkalarını kendi yerine sınava gönderdikleri belirlenen Şaban D, "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklandı.

Diğer 6 şüpheli ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröristlere bir 'Pençe' daha! Sayı 9 oldu

Teröristlere bir 'Pençe' daha! Sayı 9 oldu

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Ruhani'den ABD'ye sert tepki: Yalan söylediğinin kanıtıdır

Ruhani'den ABD'ye sert tepki: Yalan söylediğinin kanıtıdır

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Atak pilotlarını önce teknoloji uçuracak

Atak pilotlarını önce teknoloji uçuracak

Kabine değişikliği iddialarına Başkan Erdoğan'dan yanıt

Kabine değişikliği iddialarına Başkan Erdoğan'dan yanıt

Türkiye'de ilk ve tek! 2 bin 600 yıl öncesine yolculuk

Türkiye'de ilk ve tek! 2 bin 600 yıl öncesine yolculuk

Ülke bayrakları bir anime karakteri olsaydı nasıl görünürdü?

Ülke bayrakları bir anime karakteri olsaydı nasıl görünürdü?
 

POPÜLER HABERLER

Irak yönünden Suriye´ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

Irak yönünden Suriye´ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

Türkiye'den S-400 tehditlerine net cevap

Türkiye'den S-400 tehditlerine net cevap

Öğrenci evinde başladılar siparişlere yetişemiyorlar

Öğrenci evinde başladılar siparişlere yetişemiyorlar

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA