İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu metrobüs seferleri yarın bir süre FSM'den yapılacak
Güncel

İstanbul'da Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu metrobüs seferleri yarın bir süre FSM'den yapılacak

İstanbul'da metrobüs hattında, yarın gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle Söğütlüçeşme ile Zincirlikuyu arasındaki seferlerin 12.15-14.30 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinden yapılacağı bildirildi.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 13:33 - Güncelleme:
İstanbul'da Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu metrobüs seferleri yarın bir süre FSM'den yapılacak
ABONE OL

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (İETT) X sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla yarın 12.15-14.30 saatleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yönünün kapatılacağı aktarıldı.

Bu nedenle metrobüs hattında Söğütlüçeşme ile Zincirlikuyu arasındaki seferlerin FSM üzerinden yapılacağı belirtilen açıklamada, "Metrobüs araçları Söğütlüçeşme'den metrobüs hattından çıkarak FSM'ye yönelecek. Bu hat üzerinde Kavacık'ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Hattın devamında FSM Levent çıkışında Büyükdere Caddesi üzerinden Zincirlikuyu istasyonuna ulaşacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

  • bisiklet turu
  • FSM üzeri sefer
  • İstanbul metrobüs

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.