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İstanbul'da taksi sürücülerine denetim

Kadıköy'de polislerce taksilere yönelik yapılan denetimde kuralları ihlal eden sürücülere para cezası kesildi.

AA27 Ekim 2023 Cuma 19:54 - Güncelleme:
İstanbul'da taksi sürücülerine denetim
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polislerince, Rıhtım Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Kontrollerde, 7 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan, 3 şoföre trafik işaret levhalarına uymamaktan ve 3 sürücüye de trafik güvenliğiyle ilgili diğer kurallara uymamaktan 436'şar lira olmak üzere toplam 5 bin 668 lira ceza uygulandı.

Uygulama sırasında emniyet kemeri kullanmayan bir şoförün taksisindeki 3 turist yolcunun kemerlerinin takılı olması dikkati çekti.

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