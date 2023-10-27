İstanbul'da taksi sürücülerine denetim

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polislerince, Rıhtım Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Kontrollerde, 7 taksiciye emniyet kemeri takmamaktan, 3 şoföre trafik işaret levhalarına uymamaktan ve 3 sürücüye de trafik güvenliğiyle ilgili diğer kurallara uymamaktan 436'şar lira olmak üzere toplam 5 bin 668 lira ceza uygulandı.

Uygulama sırasında emniyet kemeri kullanmayan bir şoförün taksisindeki 3 turist yolcunun kemerlerinin takılı olması dikkati çekti.