İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2024 Çarşamba / 2 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3133
  • EURO
    34,6993
  • ALTIN
    2416.72
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da tarihi noktalarda yoğunluk: Vatandaşlar turistik yerleri gezdi
Güncel

İstanbul'da tarihi noktalarda yoğunluk: Vatandaşlar turistik yerleri gezdi

Ramazan Bayramı'nda kentten ayrılmayan vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, bayramın ilk gününde İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

AA10 Nisan 2024 Çarşamba 21:09 - Güncelleme:
İstanbul'da tarihi noktalarda yoğunluk: Vatandaşlar turistik yerleri gezdi
ABONE OL

Mevsim normallerine göre sıcak bir havanın yaşandığı şehirde vatandaşlar, Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktalarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak noktası olan bölgede, ziyaretçiler fotoğraf ve video çekerek anılarını kayda aldı.

Sultanahmet Meydanı'nda çocukları Ege ve Defne ile gezen Derya Erkut, bölgeyi çok iyi bildiğini fakat gezmeye vakitleri olmadığı için bugünlerde çocukların da görmesini istediğini söyledi.

Ayasofya-i Kebir Camii'ne girmek üzere sıra bekleyen Murat Kaan ve Büşra Alpdoğan ise küçük kızlarıyla İzmir'den geldiklerini anlattı.

Murat Kaan Alpdoğan daha önceleri İstanbul'da yaşadığını belirterek, "Birçok noktasını keşfetmeleri lazım. Her yerin tadı ayrı güzel o yüzden bütün İstanbul'u gezmelerini tavsiye ederim." dedi.

Çocuklarıyla Sultanahmet Camisi'ni gezen Emin Sağ ise tatilleriyle ilgili, "Büyüklerimiz uzakta olduğu için pek onların yanına gidemedik, kutsal yerlerimizi gezdireyim çocuklara dedim. Daha önce ufaklıkları getirmiştim ama ablaları üniversiteye hazırlığından dolayı gelememişti. Bugüne kısmetmiş." diye konuştu.

KENTTE BAYRAM HAVASI

Eminönü sahili de Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. Bu noktada, vatandaşlar ile turistler sahilde mısır ve balık ekmek gibi kente özgü lezzetleri denedi, vapura binenler Boğaz turu attı.

Galata Köprüsü'nde ise ziyaretçiler gün batımında manzaranın keyfini çıkardı, hatıra fotoğrafları çektirdi, bazıları ise balık tuttu.

Kartal Aydos Ormanı'na gelen vatandaşlar, ormanlık alanda ve Aydos Gölü'nün etrafında piknik yaptı.

Burada mangal yapan vatandaşlar, top oynadı, gölde deniz bisikletine bindi, birbirleriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çekti.

Mustafa Bulut, akrabalarıyla beraber şehrin karmaşasından kurtulmak için piknik yapmaya geldiklerini söyledi.

Bayramlaşıp mezarlık ziyareti yaptıktan sonra buraya geldiklerini ifade eden Bulut, "Kendimizi İstanbul'un sessizliğine atalım dedik. Arkadaşlarla geldik. İnşallah dost meclisimiz güzel geçer." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.