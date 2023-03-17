İstanbul'da örgüt için para toplayan 20 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide gibi dini istismar eden terör örgütlerinin "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etme" suçu ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı sosyal medya platformları üzerinden terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla bir grup oluşturulduğu belirlendi. Grubun, Suriye'de çatışma bölgelerinde ölen DEAŞ mensuplarının eşlerinden, PKK/PYD/YPG terör örgütünün elinde rehin tutulan kişilerin kaçak yollarla ülkeye getirilmesine ve İstanbul üzerinden çatışma bölgelerine sözde "cihat" etmek üzere örgüt mensuplarının Hatay üzerinden Suriye'ye illegal yollarla geçirilmesine kadar yürüttükleri faaliyetleri deşifre edildi. Yine DEAŞ'ın amacına uygun olarak kurulan illegal dernek üzerinden "Sen de bir esire infak et, erzak giyecek" adı altında para topladıkları belirlenen şüphelilerin, örgüte yardım ve yataklık ettikleri anlaşıldı.

Adı açıklanmayan derneğe yönelik bu sabah saatlerinde belirlenen 12 adrese ve terör örgütü adına illegal faaliyet gösteren derneğe eş zamanlı operasyon düzenlendi. Peş peşe yapılan baskında 20 kişi "şüpheli" sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkıdan bozma ucu açık tabanca, çok sayıda mermi, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ve sözde DEAŞ flamasına el konuldu.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.