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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:20 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:21
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütleri adına kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra yasal ve yasal olmayan yollardan yurda giriş yaptığı ve kentte bulunduğu belirlenen şüphelilere yönelik 8 ilçede 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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