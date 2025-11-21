Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde yer alan restoranda 25 kişi, yediği yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmuştu. Bunun üzerine Şişli Belediyesi Zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Beraber restorana giden ekipler, ürünleri inceledi, denetim yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri restoranda satışı yapılan ürünlerden numune aldı. İncelemenin ardından zabıta ekipleri, restoranı mühürleyerek, faaliyetine son verdi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ EMRE GÜNER'DEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de bir işletmede yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğunu, bu kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

