Sultangazi'de alt yapı çalışması sırasında 1 işçi toprak altında kaldı
Sultangazi Mescid-i Selam tramvay durağı yakınında elektrik ekiplerinin çalışması sırasında açılan çukurda toprak kayması meydana geldi.
- DHA
Çalışma sırasında açılan çukurda meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi beline kadar toprağa gömüldü.
Özdemir Eren isimli işçiyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.
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