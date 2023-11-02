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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu artarken, toplu taşıma araçları ve duraklarda kalabalıklar oluştu.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Beykoz'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, köprünün her iki yönünde yoğun trafik gözleniyor.

Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Pendik ve Kartal'da aralıklı hafif yağış etkili oluyor. TEM Otoyolu Sancaktepe ve Ümraniye mevkilerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru trafik yoğunluğu artıyor.

- Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu çift yönlü yoğun

Avrupa Yakası'nda Avcılar ve Beylikdüzü'nde hafif sağanak görülürken, D-100 kara yolunda çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

Sultangazi, Bayrampaşa, Esenler, Fatih ve Bahçelievler'de etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Yollarda biriken sular trafikte güçlük çekilmesine neden olurken, bazı motosiklet sürücüleri yol kenarlarına park ederek yağışın hafiflemesini bekliyor.

Yağışın daha az etkili olduğu Ayvansaray, Halıcıoğlu, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde D-100 kara yolunda trafik çift yönlü ağır ilerlerken, TEM Otoyolu Hasdal, Nurtepe Viyadük, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılımında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Karaköy ile Beşiktaş arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar ağır ilerliyor.

Zeytinburnu, Güngören ve Bahçelievler'de hafif yağış görülüyor. D-100 kara yolunun bu mevkilerinden Edirne istikametine giden sürücüler yoğun trafikle karşılaşıyor.

Kentte toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor. Bazı tramvay, otobüs ve metrobüs ulaşım noktalarında kalabalıklar oluştuğu görülüyor.

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